الغرف التجارية: ٢٠ شركة تشارك في معرض المنتجات المصرية بجوبا هذا الشهر

كتبت-نرمين إبراهيم:

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الفعاليات الدولية حيث سيشارك الاتحاد خلال الشهر الجاري بوفد من 20 شركة في معرض المنتجات المصرية في جوبا لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية.

كما يشارك الاتحاد بوفد مصري أفريقي في المؤتمر والمعرض البيلاروسي الأفريقي الرابع في مينسك لبحث فرص استخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لمنتجات بيلاروسيا إلى الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية بصدد تنظيم منتدى الأعمال المصري البولندي الشهر المقبل بحضور نواب وزراء الخارجية و25 شركة بولندية في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل واللوجيستيات والصناعة والتي تسعى للاستثمار في السوق المصرية ومن المقرر أن يشهد توقيع إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.

كما سينظم الاتحاد منتدى الأعمال المصري -الأوكراني بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوكرانية على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي بحضور وزراء التعاون الدولي من الجانبين بالإضافة إلى تنظيم وفد من الشركات المصرية بمرافقة وزير الخارجية سامح شكري إلى كلا من أوكرانيا وكازاخستان للترويج للصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة ودعم قطاع السياحة.