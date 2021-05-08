انخفاض البلطي والجمبري.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والجمبري، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا والمكرونة السويسي، واستقرت أسعار عددًا من أنواع الأسماك، اليوم السبت في سوق العبور مقارنة بأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و23 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات للكيلو، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.