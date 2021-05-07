أسعار حديد التسليح ترتفع للمرة الثانية خلال الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح شهدت ارتفاعا للمرة الثانية خلال الشهر الجاري بين 300 جنيه و450 جنيهًا للطن.

وكانت أسعار الحديد ارتفعت 150 جنيهًا للطن مع بداية شهر مايو الجاري، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

وأضاف الزيني، أن زيادة الأسعار تراجع إلى رغبة المصانع في تعظيم أرباحها خلال الفترة الحالية.

وزاد سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز إلى 14200 جنيه مقابل 13800 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 14100 جنيه مقابل 13600 جنيه.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 14050 جنيهًا مقابل 13600 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس الجارحي إلى 13800 جنيه مقابل 13500 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.