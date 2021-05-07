البترول تؤجل انعقاد مؤتمر EGYPS 2021 إلى فبراير 2022

كتب – مصطفى عيد:

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عدم إقامة معرض مصر الدولي للبترول خلال الفترة المقررة من 7 إلى 9 يونيو 2021، بعد مراقبة الوضع العالمى لـ COVID-19 عن كثب وبعد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تقرر انعقاد معرض مصر للبترول - أهم مؤتمر ومعرض بالمنطقة فى القاهرة خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022.

وسيتم عقد النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر للبترول (EGYPS) فى موعده الأصلى بشهر فبراير عام 2022، وفقا للبيان.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية : "إن قدرة مؤتمر إيجيبس فى جمع ودعوة الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة الصناعة الدوليين فى القاهرة يدل على أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة فى تحقيق الترابط فى صناعة البترول والغاز والطاقة العالمية وتشكيل أجندة الطاقة المستقبلية ".

وأضاف:"نحن على ثقة فى قدرة الدعم الجماعى من الشركاء الرئيسيين والمهتمين ، والرعاة والعارضين والمتحدثين بتقديم احتفالية حقيقية فى الذكرى السنوية الخامسة لمعرض بترول مصر خلال فبراير 2022 ونحن نتطلع إلى الإعلان قريبًا عن القائمة العالمية التى تضم المتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة ".

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة DMG Event : "بصفتنا كممثل التسويق الدولى الرسمى وبالنيابة عن وزارة البترول والثروة المعدنية ، أؤكد أن استراتيجيتنا هى ضمان استمرار مؤتمر ومعرض مصر للبترول (EGYPS) والمتخصص في مجال البترول والغاز والطاقة كما هو في قلب منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط ، لدفع الفرص التي تؤدي إلى تحقيق شراكات عالمية وترابط للقيام بالأعمال التجارية ".

ومن المقرر عقد مؤتمر EGYPS 2022 فى القاهرة بمركز مصر الدولى للمعارض خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022 ، والذي ينعقد سنويًا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية .

وسيحضر المعرض السنوى قيادات الصناعة الدوليين ، وأكثر من 300 شركة عارضة وأكثر من 20 ألف من الحضور ، الذين سيعملون على دفع وتقييم أجندة المنطقة الإقليمية فى مجال الصناعة حيث تواصل كل من مصر وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط تعزيز وجودها على الخريطة العالمية للبترول والغاز والطاقة.