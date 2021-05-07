زيادة 10 جنيهات للبوري.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر البوري الجمبري، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، حنيها، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي gيتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها للكيلو، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات ليتراوح بين 42 و 48 جنيها مقابل 32 و38 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.