تعيين خالد الششتاوي رئيسا جديدا لهيئة الثروة المعدنية
كتب- مصطفى عيد:
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف الجيولوجي خالد محسن محمد الششتاوي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، خلفا لأسامة فاروق
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أصدر الوزير قرارا أيضا بتكليف الجيولوجي ياسر رمضان عبد العزيز السيد نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية.
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