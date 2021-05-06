ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:01 م الخميس 06 مايو 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.72%، إلى مستوى 10588 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 38.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 37.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.45%، إلى مستوى 10512 نقطة.

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