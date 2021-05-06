ما حقيقة الحكم بحبس رجل الأعمال رؤوف غبور؟

كتبت – شيماء حفظي:

كشفت شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" - إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي أوتو - حقيقة الحكم بالحبس سنة على رجل الأعمال رؤوف غبور.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة فى القضية رقم 180 لسنة 2020 والتي تم استئنافها برقم 282 لسنة 2020 جنح مستأنفة مخالف للحقيقة.

وأضافت أنه تم إنهاء هذه القضية منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بالتصالح مع المدعى وجهاز حماية المستهلك طبقا للمادة رقم ٥٩ لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

وكانت وسائل إعلام نقلت، أن محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قررت حبس رجل الأعمال رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، سنة مع الشغل، في قضية اتهامه بخداع أحد عملاء شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، ببيع سيارة "جيلى أم جراند" غير مطابقة للمواصفات بحسب الدعوى القضائية.

وأوضحت شركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية "إيتامكو" أنها حريصة على التعامل بشفافية مع كافة وسائل الإعلام والتواصل الدائم مع الإعلاميين.

وأضاف البيان :"تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة للشركة بأي صورة من الصور".