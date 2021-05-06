تراجع أسعار أصناف من الخضروات 30% بالأسواق مع انخفاض الطلب



كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار عدد من أصناف الخضروات تشهد تراجعا بنسبة 30% خلال الفترة الحالية وذلك مقارنة بما كانت عليه حينما ارتفعت بنفس النسبة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأرجع النجيب تراجع الأسعار إلى تراجع الطلب على الشراء وعودته إلى معدلاته الطبيعية مما نتج عنه هبوط الأسعار مرة أخرى.

وأضاف النجيب أنه في بداية شهر رمضان من كل عام يشهد ارتفاعا في أسعار عدد من أصناف الخضروات بالأسواق ثم بحلول منتصف الشهر تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وذكر النجيب أن الأصناف التي تراجعت أسعارها تتضمن الليمون البلدي، والباذنجان البلدي، والطماطم، وورق العنب، والملوخية، والفاصوليا.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم، يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو ورق العنب بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.