شعبة الملابس: عروض وتخفيضات تصل إلى 15% قبل العيد

كتبت - دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن محلات الملابس استعدت لموسم عيد الفطر بعرض موديلات جديدة للملابس الصيفي، إضافة إلى التخفيضات.

وأضاف حسن، أن الموسم الصيفي بدأ في مارس الماضي ولكن بإقبال ضعيف بسبب تزامنه مع استعدادات شهر رمضان، متوقعا أن ينتعش الإقبال مع اقتراب عيد الفطر.

وأشار حسن، إلى أن يعض المحلات بدأت تقدم عروضا وتخفيضات لجذب الزبائن وخاصة مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، والتخوفات المستقبلية.

وأوضح أن الخصومات تتراوح بين 10 و15%، وتتمثل الغروض في خصم على القطع الثانية والثالثة يصل إلى 50%.

وتابع حسن، أن الإقبال الأكبر قبل الأعياد يكون على ملابس الأطفال لذلك العروض عليها قليلة.