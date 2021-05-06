ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية 2.25% في فبراير

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ارتفع بنسبة 2.25% في فبراير الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية بلغ الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2021، بلغ 100.92 (أولي) مقابل 98.70 خلال شهر يناير 2021 (نهائي).

وقال الجهاز إنه حدّث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الصناعي (ISIC Rev.4) باستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)

ووفقا للبيان، بلـغ الرقــــم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 153.33 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 143.39 بارتفاع قدره 6.93 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.36 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 99.66 بارتفاع قدره 14.74٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

فيما بلـغ الرقـم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 56.46 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 62.63 بانخفاض قدره 9.85٪ وذلك بسبب توقف خط إنتاج أحد المصادر الهامة.

وبلغ الرقــــم القياسي لصناعة الأثاث 111.12 خلال شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ 155.48 بنسبة انخفاض قدرها 28.53% وذلك يرجع إلى حالة السوق، وفقا للبيان.