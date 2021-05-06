ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

09:57 ص الخميس 06 مايو 2021
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليترواح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 300 جنيه و350 جنيهًا، و سعر كيلو السمك البوري بين 32 و38 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

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