فاروس يتوقع مصروفات حكومية العام المقبل أقل من المستهدف 277 مليار جنيه (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار فاروس أن تنخفض المصروفات الحكومية خلال العام المالي المقبل بنحو 277 مليار جنيه مقارنة بما تستهدفه وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022.

وبحسب تقرير جديد لبنك الاستثمار، تتوقع تقديرات فاروس أن تبلغ المصروفات الحكومية خلال العام المالي المقبل نحو تريليون و561 مليار جنيه مقابل نحو تريليون و838 مليار جنيه مدرجة بمشروع الموازنة.

ويرصد الجراف التفاعلي التالي الفارق في تقديرات المصروفات بين مشروع الموازنة وفاروس للعام المالي المقبل، وفقا للتقرير.

وأرجع فاروس في تقريره، انخفاض تقديراته لمصروفات العام المقبل مقارنة بمشروع الموازنة إلى أنه من الناحية التاريخية يبدو أن أداء الحكومة دائما ما يكون أقل من ما يتم إدراجه في الموازنات.

وقال فاروس إن الإيرادات والمصروفات للسنوات الثلاث الماضية جاءت أقل من المدرج في الموازنة.

وأضاف أن توقع مصروفات فوائد أقل خلال العام المقبل مقارنة بما هو مدرج بمشروع الموازنة يدعمه أسعار فائدة قريبة من الصفر في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يشير إلى أن الفائدة على الديون الخارجية ستكون أقل من السنوات السابقة.

وأوضح فاروس أنه مع النظر في خطط الحكومة لتخفيف الدعم، من المستبعد أن ترتفع مصروفاته بنحو 100 مليار جنيه في عام واحد للوصول لتقديرات الموازنة، وذلك مقارنة بما يتوقعه فاروس لمصروفات الدعم العام المالي الحالي عند 246.8 مليار جنيه (وهو ما يقل بكثير عن المدرج بموازنة العام الجاري عند 326.3 مليار جنيه).