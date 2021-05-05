شركات صغيرة تتعاون مع فيسبوك لتشجيع أعمال الخير في رمضان

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة فيسبوك إنها تحتفي بشهر رمضان من خلال حملة عالمية تحمل عنوان (#شهر_الخير) وتهدف من خلالها إلى استكشاف أهمية العمل الخيري والتعاون والمجتمع والتشجيع على فعل الخير من خلال مجموعة تطبيقاتها، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.



وأضافت الشركة أنه انطلاقاً من هذه المبادرة، هناك عدداً من الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشجّع الملايين على فعل الخير والتضامن مع الغير ومنها:



- في مصر:

(Doodle Factory): هي علامة تجارية مصرية تهدف إلى تلبية احتياجات الأطفال الطبية والتعليمية وتوفير المأوى لهم باستخدام رسوماتهم لتصميم مجموعة واسعة من المنتجات.

وستساهم عائدات مبيعات الشركة خلال شهر رمضان في تمويل بناء مركز مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الجديد في القاهرة.



(Breadfast): هي شركة ناشئة مقرها القاهرة تقدم مخبوزات طازجة للعملاء في مناطق مختلفة من العاصمة، وتتعاون في شهر رمضان مع مؤسسة أهل مصر حيث ستتبرع بنسبة 5% من قيمة كل طلب حلويات شرقية، وكذلك عند طلب أي علبة كعك وعلبة تبرّع لبنك الطعام المصري ستقدم الشركة علبة ثانية لبنك الطعام بنصف السعر.



- في الإمارات:

(Project Chaiwala): هو مقهى شهير بين محبي الشاي في دبي بدولة الإمارات، أسسه كل من جاستن جوزيف وأحمد كاظم، وهما يستخدمان منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام لتنمية أعمالهما.

وفي إطار حملتهما الرمضانية، بادر الثنائي بإطلاق مبادرة لتقديم كوب من شاي الكرك مجانًا بعد الإفطار لكل من سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات الذين يتعاملون مع فروعهم.



(Mamalu Kitchen): هو استوديو طبخ في دبي، أسسته لمى جمال حسامي التي استلهمت فكرته من أولادها الثلاثة، ومن الحاجة إلى مساعدة الأمهات والعائلات على تبسيط مجريات حياتهم اليومية دون الحاجة إلى القلق بشأن تقديم طعام صحي لعائلاتهم.

وتحت شعار (#feedingfamilies)، تسعى لمى من خلال Mamalu Kitchen إلى تفعيل دور كل أفراد الأسرة عبر إكسابهم مهارات تمكنهم من المشاركة في إعداد الطعام، وبذلك تعمل لمى على تغيير نمط الحياة في المنطقة العربية.

وفي شهر رمضان من هذا العام، ينظم (Mamalu Kitchen) العديد من دروس الطهي باللغة العربية، والذي وجه دعوته للجميع للتفاعل والدخول في شراكات مستدامة لدعم المزارعين المحليين بالإضافة إلى تحفيز أفراد المجتمع على "عدم إهدار الطعام".



- في الأردن:

(أبواب): تعاونت "أبواب"، الشركة الأردنية الناشئة في مجال التكنولوجيا التعليمية مع مؤسسة "Children of War " التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها لمساعدة المراهقين اللاجئين على مواصلة تعليمهم بالوتيرة التي تناسبهم بغضّ النظر عن ظروف حياتهم.

ونظمت "أبواب" بالشراكة مع فيسبوك حملة لجمع التبرعات لدعم تعليم الطلاب لمدة عام كامل من خلال تزويدهم بجهاز لوحي وإمكانية الوصول إلى الإنترنت لسنة كاملة وإلى منصة "أبواب" التعليمية الإلكترونية، ونجحت الشركة إلى الآن في تزويد 117 طالباً بهذه الحزمة.

وجرى تمديد المبادرة خلال شهر رمضان الفضيل بهدف دعم اللاجئين والسكان المحليين الذين يكافحون من أجل الوصول إلى التعليم الرسمي.



- في المغرب:



(La Buvette du Maroc): يوفر هذا المطعم للموظفين وطلبة المدارس والجامعات في المغرب وجبات غذائية متنوعة ومتوازنة من خلال مأكولات يتم إعدادها منزليًا باستخدام مكونات محلية وموسمية طازجة.

وفي شهر رمضان المبارك، يقدم المطعم علبة "Ftour Solidaire" يمكن للعملاء توزيعها على المحتاجين والذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الوجبة المناسبة.



(La dragée d'or): هو مصنع شوكولاتة مقره في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، والذي يوزع في شهر رمضان الكريم الشوكولاتة على العديد من دور الأيتام والمنظمات غير الحكومية المعنية برعاية الأطفال في المدينة وحولها بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال.



- في تونس:

(Eco Village): هي شركة توريد منتجات تجميل ومقرها تونس وتتخصص في مستحضرات التجميل المصنوعة من مكونات طبيعية.

وفي شهر رمضان الكريم، تعاونت الشركة مع مؤسسة محلية لتقديم تبرعات لها عند شراء مستحضرات التجميل الطبيعية في جميع أنحاء تونس.