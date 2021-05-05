البورصة تواصل الصعود في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.45%، إلى مستوى 10512 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.77%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 35.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 32.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 10465 نقطة.