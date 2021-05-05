رغم تراجع بيتكوين وإيثريوم.. 4 عملات رقمية تحقق ارتفاعات قياسية

كتب- مصطفى عيد:

شهد عدد من العملات الرقمية الشهيرة ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وذلك رغم تراجع بيتكوين وإيثريوم العملتين الأشهر بينها، بحسب ما رصده مصراوي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وقفزت عملة دوجكوين بنسبة 36.1% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، حيث وصل السعر إلى نحو 66.4 سنت في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

وارتفعت قيمة عملة بتكوين كاش خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 7%، لتصل إلى نحو 1095 دولارا في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

كما زادت عملة داش الرقمية خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 7.7%، لتصل إلى نحو 385 دولارا في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

وزادت قيمة عملة لايتكوين الرقمية خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 3.5%، لتصل إلى نحو 331 دولارا في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

بينما هبطت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 2.36% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى نحو 55180 دولارا في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

وانخفضت أيضا عملة إيثيريوم الرقمية، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة طفيفة 0.67%، لتصل إلى نحو 3371 دولارا في الساعة الثانية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 4962 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وداش، وغيرها.

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