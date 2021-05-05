أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 899 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب 1.3 دولار في الأوقية بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.07%؛ ليسجل سعر الأوقية 1777.7 دولار، في الساعة 12:29 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.