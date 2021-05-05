هيئة تحكيم القطن: زيادة مساحة زراعة القطن إلى 90.3 ألف فدان حتى الآن

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي بنسبة 21% منذ بداية الموسم وحتى أول أمس 3 مايو 2021.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة لتحكيم الأقطان، تلقى مصراوي نسخة منها، أن مساحة الأراضي المنزرعة قطن تجاري وإكثار وصلت إلى 90.3 ألف فدان مقابل 74.4 ألف فدان خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وكان المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان، توقع أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم الجديد.

وكانت مساحة الأراضي المنزرعة تراجعت الموسم الماضي، إلى 182 ألف فدان، لكن خضر توقع أن ترتفع مرة أخرى هذا العام إلى نحو 220 ألف فدان.

وقال خضر إن التوسع في المساحات المنزرعة مرهون بقرار الفلاحين خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنهاية الموسم لتسجل نحو 150 سنتا للقنطار مقابل أقصى سعر كان 110 سنتات.

وكان مصدر بالهيئة، قال لمصراوي في يوليو الماضي، إن مساحات القطن المزروعة خلال الموسم انخفضت إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضي.

ووافقت الحكومة على تعميم منظومة تداول الأقطان من خلال آلية المزادات العلنية والتي تعد بديلا لبورصة القطن، بعد تجربته في موسمين على محافظتين ثم أربع محافظات.

وأشار رئيس هيئة التحكيم، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام ومعها الشركة القابضة للغزل والنسيج هي المسؤولة عن تطبيق المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، والتي من المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن منظومة التداول تتضمن تحديد أماكن التجميع وإقامة المزادات وتوريد الأقطان للتجار، ثم بعدها يتعامل التجار إما مع المصدرين أو شركات الغزل.