تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 05 مايو 2021
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليترواح بين 60 و70 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات بين 32 و38 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور سوق الجملة

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