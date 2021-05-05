أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1777.2 دولار بانخفاض نسبته 0.10%، في الساعة 9:39 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.
وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1779.8 دولار.
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