قمة جديدة اليوم.. عملة إيثريوم الرقمية ترتفع 375% منذ بداية 2021 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

رقم قياسي جديد وصلت إليه أسعار عملة إيثريوم الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن تجاوزت مستوى 3 آلاف دولار لأول مرة أمس.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب، وصل سعر عملة إيثريوم الرقمية إلى قمة جديدة 3510 دولارات خلال تعاملات اليوم بصعود أكثر من 12% خلال 24 ساعة وذلك قبل أن يتراجع قليلا للتداول تحت مستوى 3500 دولار.

وواصلت بذلك العملة ذات ثاني أعلى قيمة سوقية في سوق العملات المشفرة الصعود منذ بداية العام، محققة نسبة ارتفاع 375.6% مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي عند 738 دولارا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار عملة إيثريوم الرقمية منذ بداية عام 2021 وحتى تعاملات اليوم، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز أمس، يراهن المستثمرون على أن إيثريوم ستكون لها فائدة أكبر في نظام مالي مستقبلي لا مركزي.

ووفقا للوكالة، قال جيمس كوين، العضو المنتدب لـ "Q9 Capital"، مدير ثروة خاص بالعملات المشفرة في هونج كونج، إن الارتفاع الكبير في أسعار إيثريوم يمثل لحاقا جزئيا بالمكاسب التي حققتها عملة بيتكوين في أواخر عام 2020.

وأضاف أن هذه الزيادة تعكس أيضا تحسينات في سلسلة "إيثريوم بلوكتشين"، وتحولا متزايدا نحو "DeFi"، أو التمويل اللامركزي، والذي يشير إلى المعاملات خارج الخدمات المصرفية التقليدية والتي تعتير "إيثريوم بلوكتشين" منصة مهمة لها.

كما أدى إطلاق صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة والطلب المتزايد على محافظ العملة الرقمية إلى ارتفاع سعرها.

وتعد عملة إيثريوم ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بقيمة سوقية حالية 398.2 مليار دولار.