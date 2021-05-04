"بي.تك" تفتتح فرعها رقم 100 باستثمارات 25 مليون جنيه

03:00 م الثلاثاء 04 مايو 2021
"بي.تك" تفتتح فرعها رقم 100 باستثمارات 25 مليون جنيه

افتتاح فرع جديد لبي تك

كتبت- منال المصري:

قالت شركة بي.تك المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إنها افتتحت فرعها رقم 100 على مستوى الجمهورية في كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة، على مساحة 620 متر مربع وباستثمارات أكثر من 25 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المساحات البيعية للشركة أكثر من 70 ألف متر.

وأضافت الشركة في بيان صادر لها اليوم أن افتتاح فرعها الجديد يأتي تنفيذًا لسياستها التوسعية والتي تخدم التزامها نحو عملائها بأن تكون الأقرب لهم مع توفير كافة احتياجاتهم.

وقال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي.تك": إن الفرع الجديد أتاح 50 فرصة عمل جديدة، ليصبح إجمالي عدد موظفي الشركة أكثر من 5 آلاف موظف مدربين على أعلى مستوى."

وأضاف خطاب رغم الظروف القاسية التي يعاني منها العالم منذ العام الماضي ومستمرة لليوم بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19، إلا أننا نجحنا في الاستمرار في خططنا التوسعية، لتحقيق نمو مستمر حتى وصلنا لبافتتاح الفرع رقم 100.

وأشار إلى زيارة أكثر من عشرين مليون زائر لفروعهم المختلفة خلال العام الماضي 2020 تعكس شهادة ثقة بعد تغطيتهم عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتخطط بي تك لافتتاح 15 فرعا جديدا خلال العام الجاري 2021، افتتح 5 فروع منهم حتى الآن، بحسب خطاب.

بي.تك افتتاح فرع بي.تك كايرو فيستيفال

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