بنك أبوظبي الأول يرفع الفائدة بنسبة 2% على شهادة الادخار الثلاثية

02:13 م الثلاثاء 04 مايو 2021
بنك أبوظبي الأول يرفع الفائدة بنسبة 2% على شهادة الادخار الثلاثية

بنك أبوظبي الأول

كتبت- منال المصري:

قرر بنك أبوظبي الأول مصر رفع نسبة الفائدة 2% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وجاء قرار البنك بزيادة نسبة الفائدة قبل آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي، والذي قرر تثبيت نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي.

وارتفعت نسبة الفائدة على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 10% بدلا من 8% سنويا على دورية صرف العائد الشهري، فيما زادت نسبة الفائدة إلى 10.25% بدلا من 8.25% سنويا على دورية صرف العائد ربع سنوي، وسجلت 10.5% على دورية صرف العائد السنوي بدلا من 8.75% يصرف سنويا.

ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بشرط مرور 6 شهور من علي شرائها، كما يسمح الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلي 95% من إجمالي قيمتها.

وتلجأ بعض البنوك لرفع نسبة الفائدة لتعزيز مستويات السيولة والحفاظ على ودائع عملائها في البنك وعدم تحويلها للاستثمار في بنوك أخرى.

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