"غداء في السماء".. 4 مطاعم مختلفة عليك تجربتها في دبي

دبي- ياسمين سليم:

تحظى مدينة دبي بتنوع واختلاف أماكن الترفيه فيها، ومن بينها المطاعم التي تعكس ثقافات وبلاد متنوعة.

ويرشح مصراوي 4 مطاعم من ثقافات مختلفة يمكنك الاستمتاع بها في دبي إذا كنت في زيارة أو مقيم هناك.

World Cut Steakhouse

يقع المطعم في الحبتور سيتي بشارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي، يقدم المطعم مجموعة متنوعة من أطباق الستيك الشهية مزودة بصوصات مختلفة كلًا على حسب رغبة الزبائن.

يتميز المطعم بتصميم عصري هادئ يسمح بجميع اللقاءات بداية من لقاءات العمل والاجتماعات وحتى المواعيد الغرامية.

بجانب الأطباق الرئيسية يقدم المطعم باقة متنوعة من المقبلات والسلطات، والحلويات الغربية.

وتبدأ أسعار الأطباق من 45 درهمًا وتصل حتى 670 درهمًا لأصناف محددة من المشويات.

Karma Kafé

إذا كنت من محبي الأماكن المفتوحة والإطلالات المميزة والمأكولات الآسيوية، سيكون Karma Kafé اختيارًا موفقًا.

يطل المطعم على برج خليفة أطول برج في العالم، كما ترى شرفته نافورة دبي الراقصة الشهيرة، بما يسمح بالاستمتاع بالطعام مع مشاهدة عروض النافورة المختلفة.

يقدم المطعم أنواعًا مختلفة من الأطباق الآسيوية الشهيرة مثل السوشي وأطباق من سمك التونة، بجانب مقبلات مختلفة ومتنوعة.

تبدأ أسعار الأطباق من 40 درهمًا لأطباق المقبلات وتصل حتى 470 درهمًا لطبق كبير يضم مجموعة متنوعة من الأكلات التي يقدمها المطعم.

Tresind

يقدم المطعم أكلات هندية تقليدية وسط ديكورات ملونة وزاهية تشعرك بأنك سافرت إلى الهند.

وتتنوع الأطباق ما بين الدجاج التندوري الهندي المميز ذات الطعم الحار والمسالا والعيش الهندي، أما الحلويات فين تارت الزبدة الفول السوداني وآيس كريم الموز وأصناف أخرى.

وتتراوح أسعار الأطباق بين 20 درهمًا وحتى 195 درهمًا بين المقبلات والأطباق الرئيسية، كما يقدم المطعم وجبات كاملة تبدأ من 250 درهمًا.

Dinner in the Sky

كيف سيكون شعورك وأنت على ارتفاع 55 مترًا تجلس على كرسي وأمامك أطباق شهية من المأكولات المتنوعة؟ الإجابة هي عندما ستجرب الغذاء في مطعم Dinner in the Sky .

تبدأ الرحلة في المطعم عندنا تتسلم جواز سفر صغير مدون عليه اسمك وقائمة الطعام التي ترغب في تناوله في السماء.

تنطلق الرحلة بعدما يجلس الجميع على كراسيهم وربطوا أحزمة الأمان في مكان أشبه بالطاولة يتوسطها الشيف ومساعديه الذين سيقدمون الطعام لرواد المطعم.

رويدًا رويدًا يبدأ المطعم في الارتفاع عن الأرض حتى يستقر على بعد 55 مترًا، ليجد الجميع نفسهم استقروا في السماء وسط مناظر البحر الخلابة وبقية معالم دبي.

يقدم المطعم أكثر من قائمة طعام عليك اختيار واحدة منها قبل الذهاب للسماء، وتتراوح الأسعار بين 700 درهم و800 درهم.