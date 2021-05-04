الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 180 مليون يورو لمصر في الربع الأول من العام

كتبت- منال المصري:

قال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك ضخ تمويلات لمصر بقيمة 180 مليون يورو في الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الخارجية، وكذلك في قطاع الكهرباء المتجددة.

وأضاف حمزة في تصريحات لمصرواي، أن البنك يخطط لضخ استثمارات في مصر بقيمة مليار يورو خلال العام الجاري موجهة لتمويل مشروعات صديقة للبيئة والصغيرة والمتوسطة، والتجارة الخارجية، والطاقة المتجددة، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاجية.

وكثف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال أخر 9 شهور من العام الماضي سرعة ضخ الاستثمارات بقيمة 1.1 مليار يورو لمصر لدعم قطاعات مختلفة لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية الناجمة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة أن البنك يعتزم التوقيع علي عقد للتعاون مع أحد البنوك لأول مرة لترتفع محفظة عملائهم من الجهاز المصرفي إلى 15 بنكًا يعملوا في السوق المصرية، وذلك بعد تعاونهم لأول مرة مع بنك القاهرة خلال العام الجاري.

وكان بنك القاهرة، أعلن في وقت سابق من العام الجاري توقيعه اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار يتم تخصيصها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات التجارة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى.

وتعكس زيادة تعاون البنك الأوروبي مع البنوك المصرية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادي للبنك داخل القطاع المصرفي.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عمله في 2012، استثمرالبنك ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في مصر.