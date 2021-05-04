زيادة أرباح الشرقية للدخان 48% بالربع الثالث بعد خفض نسبة التجار

11:18 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
زيادة أرباح الشرقية للدخان 48% بالربع الثالث بعد خفض نسبة التجار

الشرقية للدخان

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع صافي ربح شركة الشرقية للدخان، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 48% لتسجل 1.4 مليار جنيه مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء، فخلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، بسبب تحسن مبيعات السجائر المحلية، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه بزيادة 14% عن الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وباعت الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 17 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه بزيادة 11% في عدد السجائر المباعة.

كما ساهمت الزيادة غير المباشرة في أسعار السجائر عن طريق خفض هامش الربح لتجار التجزئة في زيادة ربح الشركة، وانخفضت هوامش التجار من جنيه إلى 0.25 جنيه للعبوة التي تحتوي 10 علب، للعلامات التجارية الرئيسية بالشركة اعتبارا من ديسمبر 2020، وفقا للبيان.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.

وزاد صافي ربح الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 24%.

وسجلت الشركة أرباحا خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021، بنحو 3.9 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 14% لتسجل 48.5 مليار جنيه مقابل 42.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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