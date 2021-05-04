أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1784.9 دولار هبوط بنسبة 0.44%، في الساعة 9:47 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.
وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1787.7 دولار.
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