أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

10:33 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر الأوقية 1784.9 دولار هبوط بنسبة 0.44%، في الساعة 9:47 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، مقارنة بأمس.

وسجلت أسعار الذهب بختام جلسة أمس 1787.7 دولار.

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