أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليترواح بين 60 و75 جنيهًا.
وتراوح سعر الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بين 22 و24 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
الخبر التالى:البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
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