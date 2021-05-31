"ليفينج ياردز" تطرح مشروع جديد في العاصمة الإدارية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

أعلنت شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن طرح مشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ليصبح رابع مشروعات الشركة في العاصمة الجديدة.

قال أحمد أبو السعود – رئيس القطاع التجاري بشركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، إن الشركة ستطرح مشروعها الجديد "ذا لوفت بلازا" بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، بشكل رسمي يوم 12 يونيو المقبل.

وأضاف أن المشروع يقع على مساحة 8.5 ألف متر ، وهو مشروع إداري وتجاري وترفيهي وطبي، يضم 608 وحدة، يتكون من 10 طوابق بالإضافة إلى الدور الأرضي.

وأشار أبوالسعود إلى أن المشروع يقام على 3 قطع أراضي، ليكون من أكبر المناطق الترفيهية والإدارية، في العاصمة الجديدة، وذلك بتمويل ذاتي من الشركة، وسيبدأ تسليمه بعد 4 سنوات.

وتوقع أن تبلغ مبيعات الشركة من المشروع حوالي 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة توفر برامج سداد تصل إلى 10 سنوات، مع خصم 40% على الدفع الكاش.

وتعاقدت ليفينج ياردز، مع شركة فودافون من أجل تقديم الحلول الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا، ومع شركة "إي إف إس" لتقديم خدمات ما بعد البيع والأمن في المشروع، بحسب ما قاله أبوالسعود.

وأشار إلى أن الشركة حققت مبيعات تصل إلى 82% من مشروعها "ذا لوفت تاون" الذي تنفذه حالياً في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وهو ثالث مشروعات الشركة في العاصمة الجديدة ويتضمن وحدات إدارية وطبية وتجارية.

ولدى الشركة مشروعين سكنيين في العاصمة الإدارية أيضا، ومع تنفيذ مشروعها الجديد، ترتفع إجمالي استثماراتها إلى 5.5 مليار جنيه، بحسب ما قاله أبوالسعود في المؤتمر الصحفي اليوم.