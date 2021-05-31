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الحديد والصلب: إغلاق كافة مصانع الشركة ما عدا محطة الأكسجين

04:11 م الإثنين 31 مايو 2021
الحديد والصلب: إغلاق كافة مصانع الشركة ما عدا محطة الأكسجين

شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، إغلاق كافة مصانع الشركة اعتبارا من اليوم الاثنين، والإبقاء على تشغيل محطة الأكسجين التي تغذي المستشفيات بإسطوانات الأكسجين للتنفس.

وأعلنت الشركة، تعيين مصفي عام للشركة رسميًا، بدءا من اليوم، وعينت مصطفى حسن مستشار شؤون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت في يناير الماضي، تقسيم الشركة أفقيًا إلى شركتين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة باسم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق الشركة بداية من اليوم، ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تقرر وقف حضور العاملين للشركة بعدما تم وقف العمل فيها، حتى التوصل لاتفاق التسوية بشأن التعويضات.

شركة الحديد والصلب المصرية التنفس إسطوانات الأكسجين الأكسجين

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