غرفة صناعة الحبوب: توريد 150 ألف طن من الأرز لوزارة التموين في 5 أشهر

كتبت-شيرين صلاح:

تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اعتبارا من غدا الثلاثاء توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، جاء ذلك في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه على مدار 5 أشهر الماضية وردت ما يقرب من 150 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين.

وذكر شحاتة، أن شعبة الأرز ستورد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتابع شحاتة، أنه سيتم بدء توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلى اعتبارا من غدا الثلاثاء، وعلى مدار شهر يونيو 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.

وأشار شحاتة إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفي لفترات طويلة.