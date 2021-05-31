سجلت 1.3 تريليون دولار.. ماذا حدث لثروات أغنى 10 أشخاص بالعالم في 5 أشهر؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج حدوث ارتفاع في ثروات 9 من أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفعت مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 181.2 مليار دولار بنسبة 16.2%، لتصل إلى تريليون و301 مليار دولار، وذلك بعد أن ارتفعت ثروات 9 منهم بمجموع 183.8 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة الشخص الأغنى بينهم الأمريكي جيف بيزوس بنحو 2.6 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 5 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.