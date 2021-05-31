ما مصير أسهم شركة الحديد والصلب المتداولة في البورصة بعد التصفية؟

كتبت – شيماء حفظي:

ينتظر مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – شطب الشركة من البورصة اختياريا ووقف التداول على السهم، في ضوء تقسيم الشركة إلى شركتين وقيد الشركة المنقسمة في البورصة.

والشطب الاختياري، يأتي في ظل توجه الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بعدم تقدم عرض شراء على أسهم شركة الحديد والصلب المتداولة في البورصة، وفقا لما قالته مصادر بقطاع الأعمال لمصراوي.

وتبدأ الشركة إجراءات التصفية، خلال أيام، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع المصفي العام للشركة مصطفى حسن، اليوم الاثنين.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، يناير الماضي، تقسيم الشركة أفقيًا إلى شركتين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة باسم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

وقال حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة المحافظ المالية، إن سهم الحديد والصلب سيظل متواجدًا داخل المقصورة، حتى تتقدم شركة الحديد والصلب بطلب شطب اختياري من البورصة نتيجة لقرار التصفية وتقسيم الشركة وتداول سهم الشركة المنقسمة بالبورصة.

وأوضح الغايش لمصراوي، أنه بعد الشطب الاختياري، سيتوقف التداول على السهم، وتكون الشركة مقيدة خارج المقصورة، لحين الانتهاء من التصفية وحصول المساهمين فيها على نصيبهم من إيرادات التصفية.

وأشار إلى نصيب المساهمين من إيرادات التصفية يأتي بعد الانتهاء من الوفاء بالتزامات الشركة ومديونياتها لصالح المدينين، سواء البنوك أو المؤسسات كوزارتي البترول والكهرباء.

وقال عماد الحساني رئيس مجلس إدارة شركة عربية للسمسرة في تداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنه في حال لم تقدم الشركة القابضة المعدنية عرضا لشراء الأسهم، فإنه لابد من إعلان تقييم شركة الحديد والصلب، ونصيب كل سهم من قيمة الشركة، ليتمكن المساهم من تحديد قراره.

وطالب الحساني، الشركة، بضرورة الإفصاح ليس فقط عن تقييم أصول الشركة تحت التصفية، بل ومعايير التقييم التي تستند إليها، لتسهل على المساهمين التعرف على حقيقة الأوضاع في الشركة التي يتم تصفيتها.

يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، أغلقت أبوابها وأوقفت الأفران عن العمل، بدءا من اليوم، بشكل رسمي تمهيدًا لبدء أعمال التصفية.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تقرر وقف حضور العاملين للشركة بعدما تم وقف العمل فيها، حتى التوصل لاتفاق التسوية بشأن التعويضات.

ومن المتوقع أن توقع الشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الاثنين، الاتفاق مع مصطفى حسن المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية.

وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق الشركة بداية من اليوم، ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية.

وكان عاملون بالشركة نظموا وقفة أمس، للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 الف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف.