التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة لأوغندا لزيادة فرص الشركات المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمكتب التجاري المصري بكمبالا بعثة تجارية إلى أوغندا بدءًا من اليوم وحتى 3 يونيو المقبل، بمشاركة ما يقرب من 150 مستورد أوغندي و15 شركة مصرية.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا 18 مليون دولار خلال 2021 بنسبة نمو 16 % مقارنة بـ 2019، بحسب البيان.

وتحتل أوغندا المركز رقم 41 في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في 2020.

وقال البيان إن من بين السلع المصدرة إلى أوغندا السكر 6.5 مليون دولار، والمكرونة 5.9 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوان 1.7 مليون دولار، والخمائر 1.3 مليون دولار.

ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة إلى أوغندا في عام 2020 حوالي 59 شركة بينهم 19 شركة تبلغ صادراتها 100 ألف دولار.

وبحسب البيان، يستهدف المجلس بعثات تجارية أخرى إلى الأسواق الإفريقية التالية وهي تنزانيا – مدغشقر – رواندا – بوروندي.