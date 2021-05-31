20 % ارتفاعًا بأسعار الأخشاب في مصر بعد زيادة عالمية

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأخشاب بالسوق المحلي بنسبة ما بين 10 إلى 20% خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب أولها ارتفاع الأسعار بالخارج، وفقًا لما قاله محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.

وقال لمصراوي إن المستوردين خفضوا حجم التعاقدات المستوردة خلال الفترة الماضية بسبب تأثير أزمة كورونا على الأسواق وارتفاع الأسعار.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من الأخشاب من الخارج لتصنيع الأثاث المحلي وللتصدير.

وذكر التاجوري، أن مصر تستورد الأخشاب من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا.

وأضاف التاجوري، إن غرفة النوم التي كان يبلغ سعرها 60 ألف جنيه أصبحت تباع بنحو 100 ألف جنيه بعد زيادة الأسعار الأخيرة.

وسبب ارتفاع الأسعار ركود كبير في سوق الأثاث المصري، وأدى لتراكم البضائع لدى أصحاب معارض الأثاث، وفقا لقول نائب رئيس شعبة المستوردين.

وارتفعت أسعار الأخشاب عالميا منذ عدة أشهر ماضية إلى مستويات كبيرة، وذلك لنقص المعروض منه بالخارج وزيادة الطلب.

ووفقا لوكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الأخشاب بأكثر من 60% خلال شهر تقريباً لتصل إلى مستويات قياسية هذا العام مع انهيار سلسلة توريد الأخشاب بأكملها تحت وطأة الطلب المتزايد من الأشخاص الذين يجددون منازلهم والذين يشترون منازل أكبر.

وأجبرت الارتفاعات الكبيرة الأخشاب إلى إلغاء المشاريع ومحاولة البحث عن أنواع بديلة، وفقا للوكالة.

ويأمل مستوردو الأخشاب وأصحاب المعارض أن تهدأ الأسعار بالخارج حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.