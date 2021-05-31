مصادر: "القابضة المعدنية" لن تقدم عرض شراء لأسهم الحديد والصلب بعد التصفية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت مصادر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لن تقدم عرض شراء على أسهم شركة الحديد والصلب المتداولة في البورصة، بعد تصفيتها.

وتبدأ الشركة إجراءات التصفية، خلال أيام، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع المصفي العام للشركة مصطفى حسن، اليوم الاثنين.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، يناير الماضي، تقسيم الشركة أفقيًا إلى شركتين، وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة باسم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" وتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المرسل للبورصة يناير الماضي، فإن الجمعية وافقت على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة في البورصة بعد تخفيض رأسمالها، وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والتي يتم تأسيسها لفصل نشاط المناجم والمحاجر، واستيفاء الشروط اللازمة لقيد واستمرار الشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأوضحت شركة الحديد والصلب حينها أنه "وعليه لن يلزم وضع أي إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم".

ويعني عدم تقديم عرض شراء لأسهم الشركة المتداولة في البورصة، انتظار شطبها اختياريا من السوق الرئيسي، وتحويلها لسوق خارج المقصورة بعد وقف التداول على السهم.

وفي حال نقل الشركة إلى سوق خارج المقصورة، سيكون على حامل السهم الانتظار إلى حين انتهاء التصفية، وسداد مديونات الشركة، للحصول على نصيبهم من إيرادات التصفية وفقا لحصة كل مستثمر من الأسهم.

ووافقت لجنة القيد في البورصة، الأسبوع الماضي، على إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة للنظر فى عرض تحديد سعر فتح التداول على السهم فى ضوء التقسيم - بدءا من جلسة أمس الأحد - وتاريخ رفع ايقاف التعامل الاختيارى على أسهم الشركة القاسمة على اللجنة المختصة في ضوء قواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية والخطة المقدمة من الشركة.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قررت نقل شركة الحديد والصلب إلى القائمة "د" وهي قائمة فرعية للحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، أو حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، أغلقت أبوابها وأوقفت الأفران عن العمل، بدءا من اليوم، بشكل رسمي تمهيدًا لبدء أعمال التصفية.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تقرر وقف حضور العاملين للشركة بعدما تم وقف العمل فيها، حتى التوصل لاتفاق التسوية بشأن التعويضات.

ومن المتوقع أن توقع الشركة القابضة للصناعات المعدنية اليوم الاثنين، الاتفاق مع مصطفى حسن المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية.

وأصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق الشركة بداية من اليوم، ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية.

وكان عاملون بالشركة نظموا وقفة أمس، للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف.