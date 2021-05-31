المشاط تبحث مع بنك التصدير والاستيراد الكوري تمويل مشروعات تنموية

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد "Bank KEXIM" والتي تزور مصر خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، للتفاوض حول تمويل عدد من المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، ضمت البعثة ممثلين من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، وصندوق التعاون الاقتصادي للتنمية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، لتوفير التمويلات التنموية في إطار أولويات الدولة.

وتستهدف زيارة بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد الاجتماع مع عدد من الجهات الوطنية، للتفاوض حول عدد من المشروعات من بينها مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية (الأقصر- أسوان)، فضلا عن بحث تمويل عدد من المشروعات المستقبلية وفقًا لأولويات واحتياجات الحكومة، وفقا للبيان.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء ببعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد، بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية، والتي تجلت في الإعلان عن اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة الكورية في خططها للتعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط للفترة من 2021-2025.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات تفاوض حول الشراكات والمشروعات المستهدف الاتفاق عليها في إطار التعاون الاستراتيجي للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.

وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف دفع الجهود التنموية في الدولة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات، وفقا للبيان.