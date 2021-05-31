Masrawy logo white

الرقابة المالية: 1.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري من الشركات في 4 أشهر

11:51 ص الإثنين 31 مايو 2021
الرقابة المالية: 1.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري من الشركات في 4 أشهر

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل عن الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقابل نحو 750 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، قال عزام إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت إلى 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بحسب إسلام عزام.

الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري شركات التمويل العقاري

الخبر التالى:

البنك الأهلي يوقع بروتوكولا لتوفير خدماته المصرفية للجامعة الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا