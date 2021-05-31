الرقابة المالية: 1.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري من الشركات في 4 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل عن الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقابل نحو 750 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، قال عزام إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت إلى 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بحسب إسلام عزام.