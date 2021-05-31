زيادة التعاقدات ترفع أرباح سوديك إلى 100 مليون جنيه بالربع الأول من 2021

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 235%، مقارنة بنفس الفترة من 2020، بدعم زيادة مبيعات الوحدات المتعاقد عليها.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، زيادة صافي أرباحها بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 100 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من 2021، مقابل 30 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع الأول إلى 849 مليون جنيه، مقابل إيرادات إجمالية بقيمة 529 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2020، بزيادة نحو 60%.

وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة، أن زيادة إيرادات النشاط جاء بدافع من عمليات التسليم في مشروعات شرق القاهرة والتي ساهمت في تحقيق 59% من قيمة عمليات التسليم في الربع الأول من العام، ونحو 47% من عمليات التسليم بمشروع فيليت و36% بمشروعات غرب القاهرة، و5% بالساحل الشمالي.

وقالت إدارة الشركة، إن قفزة أرباح الربع الأول من العام، جاءت مدفوعة بارتفاع ربحية العمليات التشغيلية ولكنه رغم ذلك تأثر سلبًا بالانخفاض الكبير في صافي الإيرادات التمويلية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة، بعد خفض البنك المركزي لها في 2020.

وأوضح تقرير الأداء التشغيلي للشركة، تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال الربع الأول من العام بنحو 1.85 مليار جنيه، بزيادة 114% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الإلغاءات 8% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية المتعاقد 1.8 مليار جنيه من إجمالي التعاقدات بنسبة زيادة 117% مقارنة بالربع الأول من 2020.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".