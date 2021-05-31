خسائر أوراسكوم القابضة تتراجع 75.7% خلال 2020

كتبت-شيرين صلاح:

تراجعت خسائر شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة خلال 2020 بنسبة بلغت 75.7% مقارنة بعام 2019، بحسب ما أظهرته نتائج الأعمال المجمعة للشركة.

وبحسب نتائج الأعمال المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، تراجعت خسائر الشركة إلى 103.2 مليون جنيه خلال 2020 مقابل خسائر بلغت 425.2 مليون جنيه في العام السابق.

وانخفضت إيرادات التشغيل للشركة إلى 730.4 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 811.4 مليون جنيه خلال 2019.

بينما ارتفعت الإيرادات التمويلية للشركة إلى 74 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 13.9 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت قيمة المصروفات التمويلية للشركة إلى 53.8 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 184.4 مليون جنيه خلال 2019.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.