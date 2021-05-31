صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقفز 315% في الربع الأول من 2021

كتبت-ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن صادرات مصر قفزت في الربع الأول من العام بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 564 مليون دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020.

وعاد مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي للعمل خلال الربع الأول من العام الجاري بعد توقف استمر 8 سنوات، وبعد أن أنهت مصر المشكلات الخاصة بتشغيله بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس).

وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط.

وتعتمد مصر على المصنع لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، نظرًا لأنها تخطط للاستفادة من المخزون الكبير من الغاز الطبيعي المكتشف والاستيراد لتسييله عبر مصنعيها في دمياط وإدكو ثم إعادة التصدير لأوروبا.

اقرأ أيضًا:

بعد توقف 8 سنوات.. مصنع دمياط للغاز المسال يعود للعمل