تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفاصوليا بين 25 و50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور،مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الطماطم، والخيار البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشًا، اليوم، بحسب بيانات الموقع.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه بزيادة 25 قرشًا.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4.5 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الملوخية بين 2 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات