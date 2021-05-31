الإحصاء: 11.4% انخفاضًا في واردات مصر البترولية في الربع الأول من 2021

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت قيمة الواردات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.879 مليار دولار مقابل 2.121 ملـيار دولار في نفس الفترة العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وذكر بيان من الجهاز أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها هي البترول الخام لتبلغ 643 مليون دولار مقابل 1.320 مليار دولار في نفس الفترة عام 2020.

وقال البيان إن الواردات البترولية من المملكة العربية السعودية تراجعت إلى 720 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار، تليها الكويت لتصل إلى 290 مليون دولار مقابل 611 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة بلغت 12 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من العراق 2 مليون دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 122 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، كما بلغت من الولايات المتحدة الأمريكية 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020.

وكانت أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها هي البترول الخام ليصل إلى 399 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 564 مليون دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، يليه الفويل أويل (مازوت) وبلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار.

وكانت أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية المصرية إليها مالطا بقيمة بلغت 421 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 177 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2020، وفقًا للبيان.

وبلغت صادرات مصر إلى الهند 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار، تليها اليونان بقيمة 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، تليها الصين بقيمة 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار عام 2020 تليها إيطاليا حيث بلغت 105 ملايين دولار مقابل 63 مليون دولار.