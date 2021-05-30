وقف حضور العمال.. الحديد والصلب تغلق أبوابها تمهيدًا للتصفية

كتبت شيماء حفظي :

أصدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاق الشركة بداية من الغد ووقف حضور العاملين للمصنع تمهيدا للتصفية.

وتوقفت أفران الشركة عن العمل بدءا من اليوم فينا يتوقع حضور المصفي العام للشركة غدا.

وقالت مصادر عمالية ونقابية لمصراوي إن إدارة الشركة أبلغت العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بداية من الغد ولحين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات.

وكان عاملون بالشركة نظموا وقفة اليوم الأحد للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 الف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 الف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف.