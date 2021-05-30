هل تتأثر واردات مصر من الأجهزة الذكية بالوضع الصحي في الهند؟

كتب-علاء حجاج:

قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس ادارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن الوضع الصحي بالهند وتفشي فيروس كورونا له أثار سلبية عديدة على الصناعة المتعلقة بالأجهزة الذكية، ولا سيما أن الهند بها العديد من مصانع الهواتف الذكية وإكسسوارات المحمول.

ويوجد بالسوق الهندي العديد من مصانع مكونات الهواتف والأجهزة الذكية وكذلك العديد من مصانع كبرى شركات الهواتف المحمولة مثل سامسونج وشاومي وريلمي.

وأضاف غنيم أن هناك تأثر كبير في التصنيع وسلاسل التوريد بالهند وهو ما قد نلمس أثاره خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، وخاصة بقطاع الإكسسوارات، نظرا لاعتماد السوق المصري على الأجهزة الذكية المُصنعة بالصين بالأساس، وتركيز أغلب مصانع الشركات بالهند على تغذية السوق الهندي بالدرجة الأولى.

ويرى غنيم أنه منذ بداية كورونا كان هناك تأثير ولكن طفيف على سلاسل الإمداد القادمة من الهند نظرا لتطبيق حظر التجوال والإجراءات الاحترازية ولكن كان التأثير محدودًا لأن أغلب الموظفين يعملون من المنزل ماعدا عمال المصانع.

وبحسب وكالة بلومبرج ضربت جائحة كورونا الهند بقسوة، وأسفرت عمَّا يقرب من 27 مليون حالة مؤكَّدة وأكثر من 307 آلاف حالة وفاة، على الرغم أنَّه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وتُعدُّ ولاية تاميل نادو من بين الولايات الأكثر تضرراً، فقد اقترب عدد الإصابات بسرعة من 1.9 مليون، وحوالي 21 ألف حالة وفاة مسجَّلة.

هذا وقد تأثرت العديد من الصناعات بالهند بجائحة كورونا منها صناعة السيارات حيث علَّق صانعو السيارات في مدينة "تاميل نادو"، مركز الصناعة في الهند، عملياتهم وخفَّضوا من ورديات العمل في مصانعهم، إذ يهدِّد الموظفون بالإضراب على خلفية مخاوف صحية بشأن كوفيد-19 في الولاية الجنوبية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ويرى غنيم أن من التحديات التي تواجه السوق حاليا ولاسيما سوق الإكسسوارات أيضا هو ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري، حيث تتغير أسعار الشحن البحري بشكل أسبوعي وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع بالإضافة إلى صعوبة توافر أماكن شاغرة للنقل عبر شركات الشحن، الأمر الذي قد يؤثر على توافر بعد الإكسسوارات الخاصة بالموبايل وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة التقليدية.

واستبعد أن يطول التأثير الهواتف الذكية نظرا للاعتماد على الشحن الجوي في نقل الهواتف الذكية.