أوبر تعين مديرًا عامًا جديدًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان

كتب– علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر اليوم الأحد، تعيين سعد بال مديرا عاما للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تشمل مسؤولياته تولي أعمال أوبر ضمن 36 مدينة في 8 دولة في المنطقة.

ووفقا لبيان من الشركة، سيتولى سعد، إدارة نمو أعمال الشركة في مجال النقل التشاركي في المنطقة خلال الفترة القادمة بخبرة 13 عامًا في مجال التخطيط الاستراتيجي والتسويق في الولايات المتحدة، وسنغافورة، وباكستان. وكان يشغل سعد مؤخرًا منصب مدير عام أوبر في باكستان، حيث كان مسؤولًا عن جميع أعمال الشركة وعملياتها في البلاد، ويتسلم منصبه الجديد خلفًا لعبد اللطيف واكد، والذي يترأس حالياً أعمال أوبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيشرف سعد على عمليات الشركة في المنطقة من مكتبها الرئيسي في دبي، حيث سيركز على العمل عن كثب مع الفرق المختلفة للمساعدة في تحديد مجالات النمو والأولويات الإقليمية وتعزيز التميز التشغيلي بما يدعم نمو أعمال شركة أوبر.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تعيينه مديرًا عامًا إقليميًا للشركة في سبتمبر 2020 ويرأس حالياً 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا :"نحن سعداء بتولي "سعد" مهام قيادة واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم، نظراً لسجله الرائع كقائد مُحنك في شركة أوبر، ولما يتمتع به من خبرة عميقة في التخطيط الاستراتيجي والتسويق عبر مناطق جغرافية مختلفة. ونحن على ثقة بأنه سيساهم في تعزيز حضورنا في هذه المرحلة المهمة وفي اغتنام مزيد من فرص الأعمال في المنطقة".

وقال سعد بال: "أنا فخور بتولي مهام قيادة عمليات أوبر في المنطقة مع زيادة تركيزنا على تعزيز النمو والتعافي. إنه لمن المثير للإعجاب رؤية هذا الإرث القوي الذي يتم بناؤه على مستوى الشراكات المجتمعية وإشراك السائقين، وأنا أتطلع لمواصلة هذا العمل العظيم والنجاح الكبير الذي تحقق، ولمواصلة تطوير أعمال أوبر في المنطقة وضمان تعزيز وتسهيل تجربة الركاب في الشرق الأوسط وباكستان للوصول إلى رحلات آمنة بأسعار في متناول اليد، والاستفادة من تقنيات ومنتجات أوبر".

وقبل انضمامه إلى أوبر، شغل سعد العديد من المناصب المهمة في مجال التسويق والتخطيط الاستراتيجي في شركات مثل كوكا-كولا، وأكسنتشر، و SAP" في الولايات المتحدة وسنغافورة وباكستان. ويحمل سعد درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجال التخطيط الاستراتيجي والتسويق من جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.