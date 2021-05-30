ارتفاع البطاطس وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الحامي والفراولة والجوافة، فيما انخفضت أسعار الباذنجان والكوسة، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بأمس السبت.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين جنيهين و3.25 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4.5 جنيهات بتراجع 25 قرشًا.

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بزيادة 25 قرشًا.

الملوخية بين 2 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.