أسعار الذهب في السوق المحلي ترتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 782 جنيهًا مقابل 779 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 894 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6256 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 9.07 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.96%؛ ليسجل سعر الأوقية 1786.7 دولار، في الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.