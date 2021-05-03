مصادر: تغييرات جذرية بالمناصب القيادية في شركات قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

تجري وزارة قطاع الأعمال العام، تعديلات جوهرية في المناصب القيادية بالشركات التابعة لها، من خلال تغيير الهياكل التنظيمية بالشركات، وإعادة تقييم المسؤولين بالمناصب القيادية.

وكشف مصدر بالوزارة، أن الوزارة تعيد تنظيم "الهيكل التنظيمي" في الشركات التابعة، والذي يعد ثغرة في الشركات، ووضعه القديم يختلف في كل شركة عن أخرى حتى في الصناعة الوحدة.

"تتحدث الوزارة مع كل شركة قابضة بشركاتها التابعة، ومناقشة أفضل هيكل تنظيمي لكل نشاط، ثم يتم وضع الهيكل التنظيمي المناسب على أن يتم تطبيقه في أسرع وقت" بحسب المصدر.

وقال المصدر إن الشركات ملزمة بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، وهو ليس معمما على كل الشركات التابعة أو حتى على الشركات التابعة لكل للشركة القابضة، لكنه يختلف باختلاف كل نشاط.

"لو أخذنا مثالا للشركة القابضة للسياحة، سنجد أن نشاط السياحة يختلف عن نشاط التجارة الداخلية، ولكل نشاط هيكل تنظيمي مختلف، يتم بالتشاور مع إدارة كل شركة وبعد الاستعانة باستشاري وهذه العملية تتم خلال شهور" بحسب المصدر.

"البوكسات في الهيكل التنظيمي ستكون بالسنتيمتر، ولن يوجد في شركة 88 رئيس قطاع، سيكون عددهم بحد أقصى 6 أو 7 رؤساء قطاعات وتحتهم في الهيكل التنظيمي مديري إدارات" وفقا للمصدر.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد تحديد"بوكسات" الهيكل التنظيمي، تأتي عملية اختيار من يتولى هذه المناصب، والتي تتم من عملية اختبار وتقييم المسؤولين الحاليين، وهذا لا يعني أن أحدًا سيكمل في منصبه إن لم يتخطى الاختبارات.

وقال إنه وفقا للقانون فإن المناصب القيادية في الشركات "ليست موروثة" لكنها وظائف اختيار، وهذا الاختيار ليس مطلقًا "اخترنا شخصا لمنصب قيادي ولم يحقق المرجو منه سيتم استبداله".

وأشار المصدر، إلى أن الاختبارات تتم من خلال استشاري، من يتخطى الاختبار يظل على نفس درجته الوظيفية، أما من لم يتجاوز الاختبار فهو لم يعد يصلح لهذا المنصب وبالتالي لن يحصل عليه.

كما يتم اختبار أفراد آخرين من داخل الشركة لهذا المنصب، ويتم ترقية من يتخطى الاختبار وزيادة راتبه للدرجة الوظيفية الجديدة، أو الاستعانة بقياديين من خارج الشركات.

وأوضح المصدر، أنه بعد تنفيذ الهيكل التنظيمي للشركات التابعة لـ 6 شركات قابضة تابعة للوزارة، فإن نسبة المسؤولين بالمناصب القيادية التي تخطت الاختبارات حتى الآن وصلت إلى 10% فقط من إجمالي المسؤولين.

وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل التنظيمي لكل شركات الوزارة بحلول يونيو المقبل.