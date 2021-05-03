تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

01:00 م الإثنين 03 مايو 2021
تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

أسعار اللحوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق مستقرة للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية شهر رمضان.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 و160 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول شرف.

ووصل سعر كيلو الضأن إلى 150 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 جنيه و110 جنيهات.

وذكر نائب رئيس الشعبة، إن الإقبال على الشراء اللحوم حاليا يتسم بالهدوء بعد الزيادة التي شهدها السوق قبل أيام بداية رمضان.

أسعار اللحوم محمد شرف شعبة القصابين اللحوم

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مصادر: تغييرات جذرية بالمناصب القيادية في شركات قطاع الأعمال
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